Виталий Кличко на Дарницкой ТЭЦ, фото: «Википедия»
Киев будет дополнительно производить 100 мВт электроэнергии благодаря когенерации — Кличко
Київ цієї зими вироблятиме додатково близько 100 мВт для критичної інфраструктури.
Про це сьогодні, 4 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Київ продовжує реалізовувати концепцію розподіленої когенерації. Вже цієї зими встановлення когенераційних установок дозволить виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури, — зазначив він.
Також Кличко повідомив, що столиця 29 жовтня розпочала опалювальний сезон і до тепла вже підключені майже 90% житлових будинків, які управляються комунальними керуючими компаніями.
Місту вдалось ліквідувати наслідки жахливих ракетних атак на енергообʼєкти в 2023 році, відновити втрачену тоді виробничу потужність електроенергії, — наголосив він. — На жаль, паралельно зі стартом опалювального сезону, міські служби ліквідовують наслідки нових масованих атак, яких ворог завдав по критичній інфраструктурі цієї осені.