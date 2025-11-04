Віталій Кличко на Дарницькій ТЕЦ, фото: «Вікіпедія»

Київ цієї зими вироблятиме додатково близько 100 мВт для критичної інфраструктури.

Про це сьогодні, 4 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Київ продовжує реалізовувати концепцію розподіленої когенерації. Вже цієї зими встановлення когенераційних установок дозволить виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури, — зазначив він.

Також Кличко повідомив, що столиця 29 жовтня розпочала опалювальний сезон і до тепла вже підключені майже 90% житлових будинків, які управляються комунальними керуючими компаніями.