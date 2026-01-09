Віталій Кличко закликав мешканців Києва тимчасом виїхати зі столиці. Фото:

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян тимчасово виїхати за місто.

Нічна комбінована атака на столицю була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури Києва. Міські служби наразі працюють у режимі надзвичайної ситуації. Однак погода у найближчі дні буде складною. Про це Кличко 9 січня повідомив у Telegram.

Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це, — закликав він.

За словами мера, майже 6 тис. багатоквартирних будинків, що становить половину у місті, зараз перебувають без теплопостачання через пошкоджену критичну інфраструктуру столиці. Також у Києві перебої з водопостачанням.

Соціальні заклади, а саме лікарні й пологові будинки, вже підключили до мобільних котелень. Ремонтні бригади також намагаються підключити будинки до світла до тепла.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено 40 об'єктів, з них 20 — це житлові будинки. Також окупанти атакували районні котельні столиці.