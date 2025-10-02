Новини
Ракурс
У кількох областях є знеструмлення через російські атаки, фото:

Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині — Міненерго про знеструмлення

2 жов 2025, 14:28
Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА станом на ранок сьогоднішнього дня є знеструмлені споживачі у кількох областях України

Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання. В пріоритеті — заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів, — наголосили в Міненерго.

Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми, — додали в міністерстві.

Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

Зазначається, що енергосистема також готується до зимового сезону:

  • виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об'єктах;
  • накопичуються необхідні запаси обладнання;
  • посилюється захист ключової інфраструктури.

Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла, — наголосили у міністерстві.

Джерело: Ракурс


