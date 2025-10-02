В нескольких областях есть обесточивание из-за российских атак

Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА станом на ранок сьогоднішнього дня є знеструмлені споживачі у кількох областях України

Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання. В пріоритеті — заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів, — наголосили в Міненерго.

Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми, — додали в міністерстві.

Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

Зазначається, що енергосистема також готується до зимового сезону:

виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об'єктах;

накопичуються необхідні запаси обладнання;

посилюється захист ключової інфраструктури.