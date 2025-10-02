Самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях — Минэнерго об отключении светаhttps://racurs.ua/n209446-samaya-slojnaya-situaciya-v-sumskoy-i-chernigovskoy-oblastyah-minenergo-ob-otkluchenii-sveta.htmlРакурс
Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА станом на ранок сьогоднішнього дня є знеструмлені споживачі у кількох областях України
Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання. В пріоритеті — заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів, — наголосили в Міненерго.
Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми, — додали в міністерстві.
Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.
Зазначається, що енергосистема також готується до зимового сезону:
- виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об'єктах;
- накопичуються необхідні запаси обладнання;
- посилюється захист ключової інфраструктури.
Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла, — наголосили у міністерстві.