Графики почасового отключения электроэнергии в Винницкой области, инфографика: АО «Винницаоблэнерго»

https://racurs.ua/n209441-v-vinnickoy-oblasti-opublikovali-grafiki-pochasovyh-otklucheniy-elektroenergii-infografika.html

Ракурс

«Вінницяобленерго» опублікувала нові графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ), які можуть бути задіяні з 1 жовтня 2025 року по 1 квітня 2026 року.

Ці графіки не означають автоматичного чи щоденного застосування відключень. Вони вводяться лише у разі розпоряджень від НЕК «Укренерго» — NPC Ukrenergo, а також у виняткових ситуаціях — наприклад, у випадку масованих вражень енергосистеми дронами чи ракетними ударами, — наголошується на сайті компанії.

У «Вінницяобленерго» зазначають, що ці графіки публікують, щоб користувачі могли заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою на сайті компанії та бути готовими до можливих тимчасових перерв у постачанні світла у разі критичної необхідності.