У Вінниці десятки людей постраждали внаслідок російської комбінованої повітряної атаки.

Наразі відомо про 31 постраждалого, якому психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій вже допомогли. Серед них — троє дітей, які перенесли гостру реакцію на стрес. Про це ДСНС 10 вересня повідомила у Facebook.

Зазначається, що в обласному центрі рятувальники ліквідували загоряння на об'єкті промислової інфраструктури, що виникло внаслідок російського обстрілу. Наразі вони розбирають конструкції зруйнованої будівлі.

Як відомо, загарбники вдарили по цивільному промисловому об'єкту у Вінниці, там виникла велика пожежа.

Нагадаємо, армія РФ у ніч 10 вересня здійснила масовану комбіновану повітряну атаку по Україні. Зокрема, у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БпЛА та 11 крилатих ракет. В області під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури.

Внаслідок атаки в області було пошкоджено близько 30 житлових будинків. В приміщеннях вибито вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території. Спочатку було відомо про одного постраждалого.