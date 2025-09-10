Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки 10 вересня на Вінниччині, фото: ДСНС

Рашисти вночі атакували промислову інфраструктуру Вінниччини (ФОТО, ВІДЕО)

10 вер 2025, 11:32
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили масовано комбіновану повітряну атаку по Україні.

На Вінниччині під ударом крилатих рекет та «шахедів» опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Вінницької ОВА.

Внаслідок атаки в області:

  • пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території;
  • є один постраждалий — його доставлено в лікарню, стан стабільний.

Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет.

У ДСНС Вінниччини повідомляють, що на місці влучань залучено 81 рятувальника та 24 одиниці техніки.

Наслідки російської повітряної атаки 10 вересня на Вінниччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів