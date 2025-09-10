Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня (із 17.00 9 вересня) здійснили комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного, повітряного й морського базування.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ,

Зазначається, що загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу:

415 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму (понад 250 із них — «шахеди»);

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59 (69) із Саратовської області рф та акваторії Чорного моря;

однієї балістичної ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

386 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59 (69).

Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БПЛА на 17 локаціях, — зазначили в Повітряних силах.

Крім того, щонайменше вісім ворожих безпілотників вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі.