Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

415 БПЛА та 43 ракети атакували Україну в ніч на 10 вересня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

10 вер 2025, 10:16
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня (із 17.00 9 вересня) здійснили комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного, повітряного й морського базування.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ,

Зазначається, що загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу:

  • 415 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму (понад 250 із них — «шахеди»);
  • 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59 (69) із Саратовської області рф та акваторії Чорного моря;
  • однієї балістичної ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

  • 386 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
  • 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59 (69).

Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БПЛА на 17 локаціях, — зазначили в Повітряних силах.

Крім того, щонайменше вісім ворожих безпілотників вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі.

Джерело: Ракурс


