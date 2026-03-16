Знищення російських загарбників, скріншот відео
ССО вразили МТЗ та рембазу на окупованих територіях (ВІДЕО)
Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні провели серію уражень військових об'єктів противника на окупованих територіях Криму та Запорізької області.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.
Успішно уражено:
- склад МТЗ на аеродромі «Херсонес», генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі;
- на окупованій території Запорізької області уражено ворожу базу ремонту пошкодженої броньованої техніки в Якимівці, в Андріївці вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки, а в Берестовому задали ударів по логістичному центру противника.
Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої ворогом території України до кількох сотень кілометрів, — зазначили у Командуванні ССО. — Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об'єктами на тимчасово окупованих територіях України.