Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ССО вразили МТЗ та рембазу на окупованих територіях (ВІДЕО)

16 бер 2026, 16:30
Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні провели серію уражень військових об'єктів противника на окупованих територіях Криму та Запорізької області.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Успішно уражено:

  • склад МТЗ на аеродромі «Херсонес», генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі;
  • на окупованій території Запорізької області уражено ворожу базу ремонту пошкодженої броньованої техніки в Якимівці, в Андріївці вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки, а в Берестовому задали ударів по логістичному центру противника.

Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої ворогом території України до кількох сотень кілометрів, — зазначили у Командуванні ССО. — Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об'єктами на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів