Дональд Трамп, фото: NARA and DVIDS Public Domain Archives

https://racurs.ua/ua/n214270-nehay-vony-sami-rozbyrautsya-tramp-pro-zelenskogo-ta-putina.html

Ракурс

Володимир Зеленський та Володимир Путін тепер мають «самі розбиратися» щодо питання російсько-української війни.

Про це сьогодні, 5 червня, під час спілкування із журналістами заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Європейська правда».

Зеленський вчора, 4 червня, написав відкритого листа Путіну, у якому заявив, що до переговорів Україна-Росія потрібно залучити Європу та США, а також, що США можуть вести моніторинг припинення вогню.

Коли в Трампа запитали, чи хоче він, щоб Зеленський та Путін спершу провели розмову без участі США, він відповів:

Я не проти. Тобто нехай вони самі розбираються. Це я привів їх до цієї ситуації, і я думаю, що все владнається"

Трамп також висловив також впевненість у тому, що зараз «наближається момент, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене».

Це війна, якої ніколи не мало статися. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом. Але я думаю, що все владнається, — додав він.

Джерело: «Європейська правда»