Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n214451-rosiya-maie-pity-na-ugodu-tramp-pislya-zustrichi-iz-zelenskym.html

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Президент США Дональд Трамп після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту G7 заявив, що «Росія має піти на угоду».

Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на заяву Трамп, зроблену ним під час спілкування із журналістами.

У нас була дуже добра зустріч. Росія має піти на угоду, Росія втратила величезну кількість людей, але так і Україна, — наголосив Трамп.

Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів між собою. Щомісяця вони втрачають близько 25 тисяч. Переважно солдатів, молодих, прекрасних людей. Божевілля, що там відбувається. У нас була зустріч, я говорив з президентом Путіним у неділю, — додав він.

Видання Kyiv Independent повідомило, що Трамп і Зеленський мали сьогодні зустріч за участі президента Франції Емманюеля Макрона, яка тривала близько 30 хвилин. Сам же Трамп заявив, що має поговорити із Зеленським у двосторонньому форматі. Згодом троє президентів взяли участь у спільній робочій сесії з іншими лідерами G7, де війна Росії проти України була центральною темою обговорення.

Згодом Трамп та Зеленський також ненадовго зустрілися після сесії G7.

Зеленський на своїх сторінках у соцмережах опублікував фото, на яких він сидить біля круглого столу для лідерів «Великої сімки», просто навпроти Трампа. Поруч із ними — держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров.

Завжди важливо координувати позиції, — зазначив Зеленський у підписі до фото, не розкриваючи деталей.

У курортному французькому місті Евіан-ле-Бен у період з 15 по 17 червня відбувається 52-й саміт лідерів країн «Великої сімки» (G7) під головуванням Франції, куди була запрошена Україна.

Джерело: «Громадське», Kyiv Independent, Володимир Зеленський