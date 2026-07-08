Дональд Трамп анонсував майбутні переговори з Володимиром Путіним. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214894-tramp-anonsuvav-peregovory-z-putinym.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп анонсував майбутні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава РФ «хоче швидко» завершити війну проти України, а його умови «стають м’якшими» через серйозні труднощі для Росії. А сама російсько-українська війна виявилася для Кремля складнішою, ніж вона очікувала. Про це Трамп заявив 8 липня під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава Білого дому заявив, що сьогодні проведе розмову з Путіним та озвучив головне питання, яке планує йому поставити.

Чому не припинити цю війну? Я думаю, це чудове питання. Чому б не звернутися з цим до Путіна? — розповів Трамп.

Президент Сполучених Штатів наголосив, що після багатьох розмов з главою РФ, він переконаний у намірах Путіна зупинити війну.

Також американський лідер традиційно заявив, що «війни не сталося б, якби він був президентом США».

Нагадаємо, 8 липня на полях саміту в турецькій Анкарі президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч. Вони говорили, зокрема, про посилення української ППО. Американський лідер припустив, що Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Також заявив, що удари України по російським НПЗ це ескалація, яка може допомогти завершити війну.