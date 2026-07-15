Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n215028-viyna-moje-zavershytysya-sche-pid-chas-mogo-prezydentstva-tramp-pro-agresiu-rosiyi.html

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Президент США Дональд Трамп інтерв’ю Fox News заявив, що війна Росії проти України може завершитися ще до кінця його президентського терміну, який спливає в січні 2029 року.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Гадаю, що так. Я думав, що вона закінчиться ще до початку. Це було б найлегше, бо я ладнаю з обома лідерами. Я думав, що це було б найлегше для мене, — сказав Трамп, відповідаючи на питання, чи вірить він, що війна між Росією та Україною закінчиться саме за його президентства.

Також журналіст запитав у Трампа, що саме він каже російському диктатору Володимиру Путіну про завершення війни.

Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну, — зазначив Трамп.

За словами президента США, російський диктатор нібито дає йому зрозуміти, що не проти домовитися:

Я думаю, що він готовий укласти угоду.

На уточнювальне запитання, коли саме це може статися, Трамп відповів ухильно:

Скоро. Танго танцюють удвох. Але я думаю, що він готовий укласти угоду.

Джерело: «РБК-Україна»