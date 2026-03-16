Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні провели серію уражень військових об'єктів противника на окупованих територіях Криму та Запорізької області.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Успішно уражено:

склад МТЗ на аеродромі «Херсонес», генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі;

на окупованій території Запорізької області уражено ворожу базу ремонту пошкодженої броньованої техніки в Якимівці, в Андріївці вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки, а в Берестовому задали ударів по логістичному центру противника.