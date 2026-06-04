Армия РФ второй день подряд ударила по «Новой почте» в Днепре. Фото:

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Армія РФ 4 червня повторно атакувала інноваційний термінал «Нової пошти» у Дніпрі.

У момент обстрілу співробітники поштової служби перебували в укриттях і не постраждали. Наразі на місці ворожого удару працюють поліція та ДСНС. У компанії оцінюють масштаби руйнувань та роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Інформацію щодо пошкодженого вантажу встановлять після завершення роботи екстрених служб. Про це компанія «Нова пошта» повідомила у Telegram.

Зазначається, що оціночна вартість відправлень, які були втрачені внаслідок російських обстрілів, буде повністю компенсована. З кожним клієнтом обіцяють зв’язатися та повідомити деталі відшкодування.

У компанії наголосили, що за роки війни навчилися працювати в умовах постійний загроз. Зазначили, що «Нова пошта» має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи бізнесу. Логістичні маршрути вже перебудовано, тому затримок доставки не повинно бути.

Як відомо, 3 червня росіяни атакували ударним БпЛА в Дніпрі інноваційний термінал «Нової пошти». Працівники вчора також не постраждали.

Нагадаємо, 3 червня російські війська завдали удару по розподільчому центру корпорації «АТБ» у Дніпрі. Ніхто не постраждав, але внаслідок прямого влучання було критично пошкоджено один із найбільших і найсучасніших розподільчих центрів компанії. Об'єкт має площею 37,5 тис. кв. м і забезпечував товаропостачання близько 300 магазинів мережі «АТБ» у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Наразі подальша робота цього розподільчого центру неможлива.