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Ракурс
Последствия обстрела Ямполя. Фото: ОВА

Армия РФ обстреляла центр Ямполя в Сумской области — есть погибшие и раненые

4 июн 2026, 19:25
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Армія Російської Федерації вдарила по Ямпільській громаді Сумщини.

У четвер, 4 червня, окупанти обстріляли центр селища Ямпіль. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про двох загиблих. Правоохоронці та профільні служби встановлюють їх особи. Також до лікарень доставили чотирьох жінок, які зазнали поранень. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

В ОВА також поінформували, що ще уточнюються всі обставини та наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, 3 червня загарбники обстріляли місто Чугуїв у Харківській області. Внаслідок атаки були пошкоджені двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад. Постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина.

Источник: Ракурс


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