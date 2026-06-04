Последствия обстрела Ямполя. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n214239-armiya-rf-obstrelyala-centr-yampolya-v-sumskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye.html

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Армія Російської Федерації вдарила по Ямпільській громаді Сумщини.

У четвер, 4 червня, окупанти обстріляли центр селища Ямпіль. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про двох загиблих. Правоохоронці та профільні служби встановлюють їх особи. Також до лікарень доставили чотирьох жінок, які зазнали поранень. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

В ОВА також поінформували, що ще уточнюються всі обставини та наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, 3 червня загарбники обстріляли місто Чугуїв у Харківській області. Внаслідок атаки були пошкоджені двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад. Постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина.