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Наслідки російського удару по Чугуєву, фото: Харківська ОВА
Російський удар по Чугуєву пошкодив навчальний заклад, двоє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214216-rosiyskyy-udar-po-chuguievu-poshkodyv-navchalnyy-zaklad-dvoie-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по місту Чугуєву на Харківщині.
Про це сьогодні, 3 червня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина, — розповів він.
Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджено;
- двоповерхові багатоквартирні будинки;
- навчальний заклад.
- На місці «прильоту» працюють екстрені служби.