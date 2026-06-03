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Ракурс
Наслідки російського удару по Чугуєву, фото: Харківська ОВА

Російський удар по Чугуєву пошкодив навчальний заклад, двоє постраждалих (ФОТО)

3 чер 2026, 23:17
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Російські загарбники завдали удару по місту Чугуєву на Харківщині.

Про це сьогодні, 3 червня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджено;

  • двоповерхові багатоквартирні будинки;
  • навчальний заклад.
  • На місці «прильоту» працюють екстрені служби.

Наслідки російського удару по Чугуєву, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


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