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Ракурс
Последствия российского удара по Чугуеву, фото: Харьковская ОВА

Российский удар по Чугуеву повредил учебное заведение, двое пострадавших (ФОТО)

3 июн 2026, 23:17
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Російські загарбники завдали удару по місту Чугуєву на Харківщині.

Про це сьогодні, 3 червня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджено;

  • двоповерхові багатоквартирні будинки;
  • навчальний заклад.
  • На місці «прильоту» працюють екстрені служби.

Наслідки російського удару по Чугуєву, фото: Харківська ОВА

Источник: Ракурс


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