Последствия российского удара по Чугуеву, фото: Харьковская ОВА

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Російські загарбники завдали удару по місту Чугуєву на Харківщині.

Про це сьогодні, 3 червня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджено;