Рашисти змінюють тактику залякування цивільних, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n214271-rosiyskyy-shahed-zanis-do-centru-zaporijjya-fpv-drony-ova.html

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Російські загарбники змінюють тактику залякування цивільних жителів та терору обласного центру Запоріжжя.

Напередодні російський «шахед» заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони та хаотично їх розкидав по цивільних цілях. Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Останніми днями мешканці Запоріжжя відчули зміну безпекової ситуації в обласному центрі. Ми розуміємо занепокоєння людей і щодня працюємо разом із військовими та силовими структурами над додатковими заходами захисту міста, — зазначив Федоров.

Він наголосив, що за останні місяці ворог вдосконалив деякі види засобів ураження:

Як і вчора, використав «шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях.

Очільник ОВА запевнив, що у відповідь посилюється система протидії таким загрозам.