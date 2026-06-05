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Ракурс
Рашисти змінюють тактику залякування цивільних, фото: «Укрінформ»

Російський «шахед» заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони — ОВА

5 чер 2026, 23:01
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Російські загарбники змінюють тактику залякування цивільних жителів та терору обласного центру Запоріжжя.

Напередодні російський «шахед» заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони та хаотично їх розкидав по цивільних цілях. Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Останніми днями мешканці Запоріжжя відчули зміну безпекової ситуації в обласному центрі. Ми розуміємо занепокоєння людей і щодня працюємо разом із військовими та силовими структурами над додатковими заходами захисту міста, — зазначив Федоров.

Він наголосив, що за останні місяці ворог вдосконалив деякі види засобів ураження:

Як і вчора, використав «шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях.

Очільник ОВА запевнив, що у відповідь посилюється система протидії таким загрозам.

На сьогодні виконано всі заявки військових щодо додаткових засобів боротьби з ворожими FPV-дронами. Вже ухвалені рішення щодо додаткового захисту окремих об'єктів критичної інфраструктури та посилення роботи відповідних підрозділів, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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