Радіоактивні «шахеди» — у Повітряних cилах відреагували на чутки про нову зброю рашистів

Рашисти засували «шахеди» з радіоактивними елементами, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n213947-radioaktyvni-shahedy-u-povitryanyh-cylah-vidreaguvaly-na-chutky-pro-novu-zbrou-rashystiv.html

Ракурс

СБУ нещодавно повідомила, що на одному зі збитих російських безпілотників зафіксували суттєве перевищення радіаційного фону.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю «Новини.LIVE» закликав не піддаватися паніці та спростував чутки про використання Росією «радіоактивної зброї».

Не треба лякати людей якимось «радіоактивним випромінюванням», — наголосив Ігнат.

Він зазначив, що йдеться про елементи звичайної радянської авіаційної ракети Р-60, яка має сердечник зі збідненого (неактивного) урану. Подібна технологія, зокрема, застосовується у деяких видах бронебійних снарядів.

Це сплав, там же ж неактивний цей уран, — наголосив Ігнат. — Здається, в соцмережі вже все люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті, — додав Ігнат.

Нагадаємо, вчора, 20 травня, СБУ повідомила, що підвищений радіаційний фон зафіксували на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2».

Джерело: «Новини.LIVE»