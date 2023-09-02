США у вересні оголосять про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном

США у вересні оголосять про постачання Україні снарядів із збідненим ураном

https://racurs.ua/ua/n186791-ssha-u-veresni-ogolosyat-pro-postachannya-ukrayini-snaryadiv-iz-zbidnenym-uranom.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена наступного тижня оголосить про перші постачання Києву бронебійних снарядів зі збідненим ураном, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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За даними агентства, такі снаряди увійдуть до нового пакету допомоги Україні. Залежно від того, що ще до нього включать, цей пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн дол., розповів один із американських чиновників. За словами співрозмовників Reuters, вартість та вміст пакета допомоги ще уточнюються.

Одне зі джерел агентства припустило, що нова зброя буде використовуватися в американських танках Abrams, які доставлять в Україну найближчими тижнями. Politico повідомляло, що їх поставлять у середині вересня.

Про те, що адміністрація президента США може схвалити постачання ЗСУ снарядів зі збідненим ураном для американських танків Abrams, газета The Wall Street Journal повідомляла у червні.

У березні Міноборони Великої Британії оголосило, що разом із танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

У відповідь президент рф володимир путін заявив, що «колективний Захід уже починає застосовувати зброю з ядерним компонентом». Влада Великої Британії звинуватила Путіна в «навмисному дезінформуванні». На цьому тлі кремлівський диктатор путін оголосив, що росія розмістить у білорусі тактичну ядерну зброю.

У квітні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на території країни мають намір створити сервісний центр для танків Abrams, а також запустити виробництво боєприпасів зі збідненим ураном.