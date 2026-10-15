У Сенаті США ініціювали розслідування обмежень Starlink в Україні. Фото:

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Американський Сенат ініціює розслідування обмежень Starshield в Україні.

Сенатори не очікуються, що міністр оборони Піт Гегсет надасть чітку відповідь щодо цього питання. Саме тому законодавці планують звернутися до генерального інспектора Міноборони з вимогою розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу. Про це сенатор-республіканець Том Тілліс повідомив у соцмережі Х.

На його думку, ситуація могла статися на більш локальному рівні — всередині систем Starshield Пентагону, а не з боку Starlink чи SpaceX. Однак він вважає, що це «в кращому разі неприпустима помилка чи недогляда, а в гіршому — свідоме рішення розчистити шлях для російської атаки».

Тим часом Axios із посиланням на джерела пише, що в Білому домі заперечили причетність до обмежень Starshield в Україні. Ситуацію зі зв’язком там назвали «технічною несправністю». Американська сторона повідомила владу України, що не контролює SpaceX і зʼясує обставини.

Водночас засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що системи Starshield належать американському уряду, а правила їх використання визначають військові та президент США.

Нагадаємо, українські військові інформували, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Українські Сили оборони не попередили про це рішення.

Джерело: Axios