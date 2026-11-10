Ракурсhttps://racurs.ua/
США хочуть залучити Європу до переговорів щодо України. Фото:
США хочуть бачити Європу за столом переговорів щодо України — Politicohttps://racurs.ua/ua/n217323-ssha-hochut-bachyty-ievropu-za-stolom-peregovoriv-schodo-ukrayiny-politico.htmlРакурс
США наполягають на залученні країн Європи до мирних переговорів щодо України.
Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф планують переконати РФ погодитися, щоб Європа брала участь у наступному раунді переговорів щодо завершення російсько-української війни. Про це повідомило видання Politico із посиланням на американських посадовців, які говорили на умовах анонімності.
Зазначається, що питання участі Європи американська делегація порушить на сьогоднішніх переговорах в ОАЕ. Це буде перша зустріч у такому форматі з лютого. У Вашингтоні хочуть прискорити переговорний процес і зробити нинішній раунд останнім, який відбудеться без повноцінної участі європейських представників.
Нам потрібна Європа за столом переговорів. Тому наша пропозиція полягає в тому, щоб залучити європейців до обговорення після цієї тристоронньої зустрічі, — розповів один із чиновників.
Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов опублікував фото з Об'єднаних Арабських Еміратів, де сьогодні проходитимуть тристоронні переговори України, США та РФ.
Довга дорога, попереду багато складної роботи, але головне — потрібні конкретні результати, — підписав світлину посадовець.
Нагадаємо, тристоронні перемовини України, США та Росії в Абу-Дабі заплановані на 10 та 11 листопада. Паралельно в Об'єднаних Арабських Еміратах перебуватимуть представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також НАТО та Європейської комісії. Делегація з України планує провести з ними окремі координаційні зустрічі з тим, щоб узгодити позиції та подальші кроки тристоронніх переговорів.
Джерело: Politico