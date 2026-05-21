Рашисти за добу втратили 910 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n213944-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-910-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 352 тис. 980 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 943 танки;

24 тис. 591 бойову броньовану машину;

42 тис. 454 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 797 одиниць РСЗВ;

1 тис. 389 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 436 наземних робототехнічних комплексів;

302 тис. 787 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 632 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

дав підводні човни;

98 тис. 70 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 207 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 98 авіаударів, скинувши 325 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 тис. 902 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 47 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 75 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Пустогород та Товстодубове Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему ворога.