Дрони-перехоплювачі STING, обладнані сіткометами, збили дев’ять російських безпілотників.

Відповідне відео сьогодні, 20 травня, опубліковане у Telegram-каналі виробника БпЛА «Дикі шершні».

Палиці були, гвинтівки були. Тепер — сіткомет! Зенітні Дикі Шершні в руках операторів 10-ї ОГШБр перетворилися на багаторазовий засіб протидії ворожим дронам, — вказано в описі відео.