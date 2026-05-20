Знищення російських дронів, скріншот відео
Дрони з сіткометами перехопили дев'ять російських БпЛА (ВІДЕО)
Дрони-перехоплювачі STING, обладнані сіткометами, збили дев’ять російських безпілотників.
Відповідне відео сьогодні, 20 травня, опубліковане у Telegram-каналі виробника БпЛА «Дикі шершні».
Палиці були, гвинтівки були. Тепер — сіткомет! Зенітні Дикі Шершні в руках операторів 10-ї ОГШБр перетворилися на багаторазовий засіб протидії ворожим дронам, — вказано в описі відео.