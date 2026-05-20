Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських дронів, скріншот відео

Дрони з сіткометами перехопили дев’ять російських БпЛА (ВІДЕО)

20 тра 2026, 20:19
999

Дрони-перехоплювачі STING, обладнані сіткометами, збили дев’ять російських безпілотників.

Відповідне відео сьогодні, 20 травня, опубліковане у Telegram-каналі виробника БпЛА «Дикі шершні».

Палиці були, гвинтівки були. Тепер — сіткомет! Зенітні Дикі Шершні в руках операторів 10-ї ОГШБр перетворилися на багаторазовий засіб протидії ворожим дронам, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів