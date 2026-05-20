Рашисти вдень 20 травня активно атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники сьогодні, 20 травня (з 08.30 по 17.00), атакували Україну загалом 84 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 17.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія» на сході, півночі та півдні країни;

зафіксовано влучання шести ударних БпЛА.

Атака триває, в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.