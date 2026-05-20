Знищення російських загарбників, скріншот відео
Українські дрони знищили стартові позиції рашистів біля Вовчанська (ВІДЕО)
На Південно-Слобожанському напрямку поблизу міста Вовчанська дрони РУБпАК «АПЕКС» бригади «Форпост» виявили та уразили стартові позиції окупантів — місця, звідки ворог запускає FPV-дрони та веде підготовку до атак.
Відповідне відео сьогодні, 20 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Завдяки аеророзвідці та точним ударам вдається зривати плани противника ще до початку штурмових дій, — наголошують у ДПСУ.
На відео також показані моменти завдання дронами ударів по техніці, укриття та живій силі ворога.