Підвищений радіаційний фон виявили на уламках збитого російського безпілотника.

Контррозвідка та слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря», які було знайдено поблизу селища Камка. Про це 20 травня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що ворог використовує такі ракети під час масованих атак, щоб уражати українські літаки й гелікоптери, які перехоплюють російські БпЛА.

Оперативники спецслужби зафіксували у безпосередній близькості від уламків російського БпЛА рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год., що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини.

Правоохоронці спільно з військовими та ДСНС перевели бойову частину ракети у безпечний стан і перевезли до місця зберігання радіоактивних відходів. Згодом виявилося, що складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як «Уран-235» та «Уран-238».

Слідчі СБУ вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

У спецслужбі заявили, що з огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, громадянам варто бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.

У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ — 15−16, ДСНС — 101 або Національної поліції — 102, — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, вночі 20 травня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 154 дронами. Силам ППО вдалося знешкодити 131 ворожий безпілотник. Ракета та 23 ударних БпЛА влучили на 20 локаціях, а уламки впали на шести локаціях.