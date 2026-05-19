Українські дрони уразили НПЗ та нафтоперекачувальну станцію в двох областях РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213906-syly-oborony-urazyly-npz-ta-naftoperekachuvalnu-stanciu-v-dvoh-oblastyah-rf.html

Ракурс

Сили оборони України завдали нових втрат нафтовій галузі Російської Федерації.

Напередодні, 18 травня, українські війська уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородській області Росії. На території підприємства спалахнула пожежа, а масштаби збитків ще уточнюються. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни-агресора й може переробляти майже 17 млн т нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб армії РФ.

А сьогодні, 19 травня, було завдано удару по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3», що розташована за понад 800 км від українського кордону, в районі села Семибратово Ярославської області. Ця НПС є вузловою станцією трубопровода «Сургут-Полоцьк», яким нафта з Сибіру та півночі Росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ інформував, що Сили оборони України 18 травня уразили командно-спостережний пункт російських загарбників районі Тьоткіного Курської області РФ, а також пункти управління БпЛА рашистів у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.