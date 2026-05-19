ЗСУ уразили низку важливих цілей

Сили оборони України вчора, 18 травня, уразили командно-спостережний пункт російських загарбників районі Тьоткіного (Курська область РФ), а також пункти управління БпЛА рашистів у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на тимчасово окупованих територіях Донецької області;

завдано ударів по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.