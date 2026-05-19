  Новини
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару у Прилуках, фото: Нацполіція

Рашисти вдарили балістикою по центру Прилук — двоє загиблих (ФОТО)

19 тра 2026, 12:58
999

Російські загарбники сьогодні, 19 травня, близько 10-ї години ранку завдали удару балістичною ракетою по центру міста Прилуки на Чернігівщині.

Про це повідомили прес-служби Чернігівської ОВА та ДСНС.

Зазначається, що:

  • під ударом було одне з підприємств. Також пошкоджено розташований поруч із місцем прильоту торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку;
  • иникла пожежа у складському приміщенні торгівельного центру на площі 40 кв. м. Займання ліквідовано;
  • наразі відомо про двох загиблих;
  • щонайменше 21 людина постраждала, серед них 14-річна дитина. Їм надається необхідна медична допомога.

На місці атаки працюють відповідні служби.

Наслідки російського ракетного удару у Прилуках, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


