  Новини
Росіяни активно атакують газову інфраструктуру України, фото: «Нафтогаз»

Рашисти третю добу поспіль атакують об'єкти «Нафтогазу»

19 тра 2026, 11:44
Російські загарбники третю добу поспіль атакуються об'єкти Нафтогазу — тепер під ударом інфраструктура на Чернігівщині.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба «Групи Нафтогаз».

Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання, — розповіли у компанії.

Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих немає.

На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються, — зазначили в «Нафтогазі».

Джерело: Ракурс


