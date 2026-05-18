Наслідки російської атаки, фото: «Нафтогаз»
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, вдарили безпілотниками по об'єктах критичної інфраструктури «Групи Нафтогаз» на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Через триваючі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань», — зазначили в «Нафтогазі».
Серед атакованих об'єктів — автозаправний комплекс Укрнафта:
- двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу;
- приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.
Усі атаковані об'єкти є виключно цивільною інфраструктурою. Вони не мають жодного стосунку до військових цілей, — наголошують у «Нафтогазі».
Також «Нафтогаз» опублікував відео, котре показує наслідки російського удару по АЗК «Укрнафти».