  Новини
Наслідки російської атаки, фото: «Нафтогаз»

Рашисти вдарили по автозаправному комплексу «Укрнафти» на Дніпропетровщині (ВІДЕО)

18 тра 2026, 14:57
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, вдарили безпілотниками по об'єктах критичної інфраструктури «Групи Нафтогаз» на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Через триваючі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань», — зазначили в «Нафтогазі».

Серед атакованих об'єктів — автозаправний комплекс Укрнафта:

  • двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу;
  • приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

Усі атаковані об'єкти є виключно цивільною інфраструктурою. Вони не мають жодного стосунку до військових цілей, — наголошують у «Нафтогазі».

Також «Нафтогаз» опублікував відео, котре показує наслідки російського удару по АЗК «Укрнафти».

