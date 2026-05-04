Рашисти посилили атаки на підприємства «Нафтогазу», фото: «Нафтогаз»

П’ять об'єктів «Нафтогазу» атакували рашисти за добу

4 тра 2026, 18:02
Російські загарбники збільшують кількість атак на виробничі підприємства «Нафтогазу».

Про це сьогодні. 4 травня, повідомила прес-служба «Групи Нафтогаз».

За добу ворог атакував п’ять наших об'єктів у Сумській та Харківській областях. Через пошкодження обладнання нам довелося зупинити виробничі процеси, — розповіли у компанії.

Зазначається, що російські атаки ускладнюють підготовку до зими.

Та ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Над цим вже працюють наші фахівці спільно з ДСНС, — додали в «Нафтогазі».

Джерело: Ракурс


