Рашисти посилили атаки на підприємства «Нафтогазу», фото: «Нафтогаз»
П'ять об'єктів «Нафтогазу» атакували рашисти за добу
Російські загарбники збільшують кількість атак на виробничі підприємства «Нафтогазу».
Про це сьогодні. 4 травня, повідомила прес-служба «Групи Нафтогаз».
За добу ворог атакував п’ять наших об'єктів у Сумській та Харківській областях. Через пошкодження обладнання нам довелося зупинити виробничі процеси, — розповіли у компанії.
Зазначається, що російські атаки ускладнюють підготовку до зими.
Та ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Над цим вже працюють наші фахівці спільно з ДСНС, — додали в «Нафтогазі».