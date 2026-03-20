  1. Новини
Росіяни знову атакували об’єкти «Нафтогазу», фото: «Нафтогаз»

Рашисти вночі атакували об'єкти «Нафтогазу», є руйнування

20 бер 2026, 19:27
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 березня, атакували нафтогазові об'єкти «Групи Нафтогаз».

Удари безпілотниками завдали відразу по кількох об'єктах на Полтавщині та Сумщині. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Внаслідок атаки зафіксовано руйнування. На одному з об'єктів виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Є руйнування. Завдяки професійним діям ДСНС та фахівців компанії пожежу на одному з об'єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків, — розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Зазначається, що в момент атаки персонал перебував в укриттях. Обійшлося без постраждалих.

Це вже понад 30-та цілеспрямована атака на критичну інфраструктуру Групи Нафтогаз від початку року, — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


