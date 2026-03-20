Рашисты ночью атаковали объекты «Нафтогаза», есть разрушения

Россияне снова атаковали объекты «Нафтогаза», фото: «Нафтогаз»

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 березня, атакували нафтогазові об'єкти «Групи Нафтогаз».

Удари безпілотниками завдали відразу по кількох об'єктах на Полтавщині та Сумщині. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Внаслідок атаки зафіксовано руйнування. На одному з об'єктів виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Є руйнування. Завдяки професійним діям ДСНС та фахівців компанії пожежу на одному з об'єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків, — розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Зазначається, що в момент атаки персонал перебував в укриттях. Обійшлося без постраждалих.