Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне снова атаковали объекты «Нафтогаза», фото: «Нафтогаз»

Рашисты ночью атаковали объекты «Нафтогаза», есть разрушения

20 мар 2026, 19:27
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 березня, атакували нафтогазові об'єкти «Групи Нафтогаз».

Удари безпілотниками завдали відразу по кількох об'єктах на Полтавщині та Сумщині. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Внаслідок атаки зафіксовано руйнування. На одному з об'єктів виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Є руйнування. Завдяки професійним діям ДСНС та фахівців компанії пожежу на одному з об'єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків, — розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Зазначається, що в момент атаки персонал перебував в укриттях. Обійшлося без постраждалих.

Це вже понад 30-та цілеспрямована атака на критичну інфраструктуру Групи Нафтогаз від початку року, — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости партнеров