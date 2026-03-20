Украинская ПВО ночью обезвредила 133 из 156 российских беспилотников.

Російська армія здійснила масовану дронову атаку по Україні.

У ніч на 20 березня окупанти запустили 156 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів із російських Брянська, Орла, Курська, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауди в окупованому Криму. Близько 90 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Вони знешкодили 133 російських БпЛА. Ще 19 дронів-камікадзе влучили на 13 локаціях, а уламки впали на семи локаціях.

Під час нічної атаки росіяни пошкодили два цивільні комерційні судна в портах Одеської області. Як поінформував начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, судна під прапорами Палау та Барбадосу були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.

На території порту було пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Також зазнали пошкоджень адмінбудівлі й постраждали двоє осіб.

На Дніпропетровщині, за інформацією обласної військової адміністрації, ворог бив артилерією, дронами та авіабомбами по Нікопольському та Синельниківському районах. Поранення дістали двоє чоловіків, одного з них довелося госпіталізувати. В області пошкоджено адмінбудівлю, пожежну частину, близько 10 приватних будинків і господарські споруди.

Нагадаємо, вночі 20 березня російські війська завдали двох ударів по Запорізькому району, внаслідок яких були зруйновані приватні будинки. Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень.