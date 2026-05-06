РФ ночью запустила по Украине три ракеты и 108 дронов.

Країна-агресор Росія з вчорашнього вечора атакувала Україну дронами та ракетами.

З 18.00 5 травня ворог запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-31 з Курської області РФ, а також 108 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія». БпЛА летіли з окупованих Крима та Донецька, а також з російських Брянська, Курська й Міллєрово. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 89 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни. Однак дві балістичні та одна керована ракети, а також дев’ять ударних дронів влучили на восьми локаціях. На одній локації впали уламки.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака триває, бо в повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вночі російська армія вдарила дронами по Новобаварському району Харкова. Постраждали дві особи, також було пошкоджено сім приватних будинків. Також вночі російські військові атакували обʼєкт промислової інфраструктури у Запорізькій області. Там люди не постраждали.