Россияне активно атакуют газовую инфраструктуру Украины, фото: «Нефтегаз»

Рашисты третьи сутки подряд атакуют объекты «Нафтогаза»

19 мая 2026, 11:44
Російські загарбники третю добу поспіль атакуються об'єкти Нафтогазу — тепер під ударом інфраструктура на Чернігівщині.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба «Групи Нафтогаз».

Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання, — розповіли у компанії.

Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих немає.

На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються, — зазначили в «Нафтогазі».

Источник: Ракурс


