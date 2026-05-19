Рашисты третьи сутки подряд атакуют объекты «Нафтогаза»

Россияне активно атакуют газовую инфраструктуру Украины
Російські загарбники третю добу поспіль атакуються об'єкти Нафтогазу — тепер під ударом інфраструктура на Чернігівщині.
Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба «Групи Нафтогаз».
Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання, — розповіли у компанії.
Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих немає.
На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються, — зазначили в «Нафтогазі».