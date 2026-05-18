Рашисты атаковали баллистикой объекты «Нефтегаза», фото: Сергей Корецкий
Россияне ударили тремя баллистическими ракетами по объектам «Нефтегаза»
Рашисти здійснили чергову масовану атаку на об'єкти нафтогазової інфраструктури «Групи Нафтогаз», застосувавши балістику.
Про це сьогодні, 18 травня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу 3-ма балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині, — розповів він. — Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги.
Корецький додав, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині.
Найголовніше станом на цю хвилину — персонал атакованих об'єктів не постраждав, — наголосив він.
