Рашисты атаковали баллистикой объекты «Нефтегаза», фото: Сергей Корецкий

Рашисти здійснили чергову масовану атаку на об'єкти нафтогазової інфраструктури «Групи Нафтогаз», застосувавши балістику.

Про це сьогодні, 18 травня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу 3-ма балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині, — розповів він. — Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги.

Корецький додав, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині.