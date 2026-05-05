Рашисты ночью массированно атаковали объекты «Нафтогаза» – пятеро погибших

Россияне в ночь на 5 мая снова атаковали объекты «Нафтогаза», фото: «Нафтогаз»

5 мая 2026, 11:51
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 травня, масовано атакував газовидобувні об'єкти «Нафтогазу» на Полтавщині і Харківщині.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Били підступно й жорстоко — БПЛА та балістикою. Маємо значні руйнування та втрати видобутку, — розповіли в «Нафтогазі».

Цієї ночі росія забрала життя трьох наших колег і двох рятувальників ДСНС України. Ще 37 людей отримали поранення, — зазначили у компанії.

У Полтавській області внаслідок російської атаки загинули чотири людини, один працівників нафтогазового підприємства загинув на території Харківської області. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Він, що серед поранених є люди у тяжкому стані.

5 і 6 травня у Полтавській області оголошено жалобу, — повідомив Дяківнич.

Источник: Ракурс


