Последствия российских обстрелов Полтавщины, фото: ГСЧС
Российские обстрелы привели к пожарам на промышленных предприятиях Полтавщины (ФОТО)
На Полтавщині внаслідок російських обстрілів виникли пожежі на промислових підприємствах у Миргородському та Кременчуцькому районах.
Про це сьогодні, 22 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Інформації про загиблих чи травмованих не надходило, — розповіли у відомстві. — Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.
Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі рашисти атакували одне з підприємств у Миргородському районі.
Через влучання БпЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначив він.
Згодом він повідомив, що зранку ворожий БпЛА впав на території одного з підприємств Кременчуцького району. Також обійшлося без постраждалих.
