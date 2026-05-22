  Новости
Последствия российских обстрелов Полтавщины, фото: ГСЧС

Российские обстрелы привели к пожарам на промышленных предприятиях Полтавщины (ФОТО)

22 мая 2026, 15:52
На Полтавщині внаслідок російських обстрілів виникли пожежі на промислових підприємствах у Миргородському та Кременчуцькому районах.

Про це сьогодні, 22 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Інформації про загиблих чи травмованих не надходило, — розповіли у відомстві. — Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі рашисти атакували одне з підприємств у Миргородському районі.

Через влучання БпЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначив він.

Згодом він повідомив, що зранку ворожий БпЛА впав на території одного з підприємств Кременчуцького району. Також обійшлося без постраждалих.

Наслідки російських обстрілів Полтавщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


