Рашисты усилили атаки на предприятия «Нефтегаза», фото: «Нефтегаз»

Пять объектов «Нефтегаза» атаковали рашисты за сутки

4 мая 2026, 18:02
Російські загарбники збільшують кількість атак на виробничі підприємства «Нафтогазу».

Про це сьогодні. 4 травня, повідомила прес-служба «Групи Нафтогаз».

За добу ворог атакував п’ять наших об'єктів у Сумській та Харківській областях. Через пошкодження обладнання нам довелося зупинити виробничі процеси, — розповіли у компанії.

Зазначається, що російські атаки ускладнюють підготовку до зими.

Та ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Над цим вже працюють наші фахівці спільно з ДСНС, — додали в «Нафтогазі».

Источник: Ракурс


