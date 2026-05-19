Робота безпілотників на Харківському напрямку, скріншот відео

Оператори безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборон провели дистанційне розмінування маршрутів, які використовують українські військовослужбовці.

Відповідне відео сьогодні, 19 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Завдяки точній роботі нічних дронів вдалося усунути мінну небезпеку та забезпечити безпечніше пересування для наших захисників, — розповіли у ДПСУ.

Також на відео показано знищення дронами Vampire шести укриттів, у яких росіяни ховали особовий склад та боєприпаси.