У Пермі дрони втретє атакували російський НПЗ.

Нафтопереробний завод у російській Пермі втретє за останні дні був атакований дронами.

Місцева влада оголосила у місті режим «Безпілотної небезпеки». Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив про «приліт ворожих безпілотників». Над територією НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» виникла масштабна пожежа, до неба підіймається величезний стовп чорного диму. Про це повідомили російські ЗМІ та моніторингові пабліки.

Як відомо, «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ, а його потужність становить близько 13 млн т нафти на рік. Підприємство переробляє нафту і постачає паливо як цивільному ринку, так і потребам російської армії. НПЗ розташований за понад 1 тис. 500 км від кордону України.

Нагадаємо, 8 травня у російському Ростові-на-Дону після нічних вибухів виникла масштабна пожежа. Безпілотники вдарили по хімічному підприємству «Емпілс» та філії науково-технічного центру «Радар».

Також минулої ночі в російському Ярославлі після вибухів зайнялася пожежа на території нафтопереробного заводу «Славнафта-Янос», який є одним із найбільших у Росії.