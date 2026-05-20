БпЛА вдарили по хімкомбінату в Ставропольському краї РФ та НПЗ у Кстово. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213923-drony-atakuvaly-himkombinat-u-stavropolskomu-krayi-rf-ta-npz-u-kstovo-foto.html

Ракурс

Безпілотники вдарили по російському нафтопереробному заводу у Кстово.

Атака на НПЗ «Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез» відбулася 20 травня. Дрони поцілили по території підприємства. На заводі спалахнула установка переробки нафти. Про це пишуть моніторингові пабліки з посиланням на ОSINT-аналітиків.

НПЗ у Кстово виробляє близько 17 млн т нафти на рік. На заводі виготовляють бензин, дизельне та авіаційне паливо.

Також дронова атака була спрямована на хімічний комплекс «Невинномиський Азот» — на території промзони спалахнула пожежа. Цей комбінат є найбільшим підприємством хімічної промисловості на півдні Російської Федерації й офіційно спеціалізується на виробництві добрив і побутової хімії.

Однак, як пишуть OSINT-аналітики, підприємство фактично працює на російську оборонку: вироблена тут оцтова кислота надходить на завод у Дзержинську, де з неї виготовляють вибухові речовини для артилерійських снарядів.

Нагадаємо, 18 травня українські війська вже били по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородській області РФ. На території підприємства тоді спалахнула пожежа.