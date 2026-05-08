Дрони атакували нафтопереробний завод «Янос» у російському Ярославлі.

Вибухи в російському Ярославлі гриміли вночі 8 травня на тлі повітряної тривоги.

Під атакою міг бути Ярославський нафтопереробний завод «Ярославнефтеоргсинтез» («Янос») — один із найбільших НПЗ у всій Російській Федерації. Над територією підприємства була зафіксована пожежа та задимлення. Про це повідомили українські моніторингові пабліки та російські Telegram-канали.

Завод «Янос» належить до топ-5 найбільших нафтопереробних об'єктів РФ, а його річна потужність становить близько 15 млн т сировини. НПЗ виготовляє різноманітну продукцію — від автомобільних бензинів до авіаційного пального та мастильних матеріалів.

Тим часом у Москві через загрозу дронів обмежували роботу аеропортів «Внуково» та «Домодєдово». А Міноборони РФ вже заявило про «збиття» 264 безпілотників за ніч.

Нагадаємо, 8 травня у російському Ростові-на-Дону після нічних вибухів виникла масштабна пожежа. Безпілотники вдарили по хімічному підприємству «Емпілс» та філії науково-технічного центру «Радар».