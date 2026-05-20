Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни атакували енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

Рашисти атакували енергооб'єкт на Дніпропетровщині — знеструмлено 39 населених пунктів

20 тра 2026, 19:04
999

Російські загарбники атакували енергообʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині. Без світла залишилися 39 населених пунктів.

Про це сьогодні, 20 травня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Щойно це стало можливим, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області, — розповіли у компанії. — Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в усі домівки.

Крім того, в ніч на сьогодні рашисти атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. В результаті без світла залишилися десятки тисяч родин. На ранок енергетикам вже вдалося заживити частину осель.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів