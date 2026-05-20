Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині через російські обстріли є загибла та поранені (ФОТО)

20 тра 2026, 21:07
Російські загарбники понад 30 разів атакував Нікопольський, Криворізький, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дві постраждали. Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки російських обстрілів:

  • у Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, житловий будинок, підприємство та об'єкти інфраструктури. Виникли пожежі. Загинула жінка;
  • у Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура. Поранений 56-річний чоловік;
  • на Синельниківщині пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа. Травмована 63-річна жінка;
  • у Кам’янському районі пошкоджені приватні житлові будинки, підприємство та об'єкти інфраструктури. Виникла пожежа.

Усі займання рятувальники ліквідували.

Джерело: Ракурс


