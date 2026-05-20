Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Російські загарбники понад 30 разів атакував Нікопольський, Криворізький, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дві постраждали. Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки російських обстрілів:

у Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, житловий будинок, підприємство та об'єкти інфраструктури. Виникли пожежі. Загинула жінка;

у Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура. Поранений 56-річний чоловік;

на Синельниківщині пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа. Травмована 63-річна жінка;

у Кам’янському районі пошкоджені приватні житлові будинки, підприємство та об'єкти інфраструктури. Виникла пожежа.

Усі займання рятувальники ліквідували.