Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС
Російські загарбники понад 30 разів атакував Нікопольський, Криворізький, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.
Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дві постраждали. Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки російських обстрілів:
- у Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, житловий будинок, підприємство та об'єкти інфраструктури. Виникли пожежі. Загинула жінка;
- у Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура. Поранений 56-річний чоловік;
- на Синельниківщині пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа. Травмована 63-річна жінка;
- у Кам’янському районі пошкоджені приватні житлові будинки, підприємство та об'єкти інфраструктури. Виникла пожежа.
Усі займання рятувальники ліквідували.